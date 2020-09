Após fala de Bolsonaro, dona de casa cobra na Justiça auxílio de 1 mil dólares

Uma dona de casa resolveu acionar a Justiça após o presidente Jair Bolsonaro afirmar em discurso que pagou quase US$ 1 mil em parcelas de auxílio emergencial a 65 milhões de brasileiros. A fala de Bolsonaro ocorreu durante abertura da 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na última quarta-feira (22).

Segundo o G1, a mulher, moradora do Rio de Janeiro, afirma que só ganhou R$ 2,4 mil, correspondente a quatro parcelas, de R$ 600 cada uma, do auxílio emergencial.

O valor citado por Bolsonaro não corresponde à verdade. O máximo que o trabalhador receberia, somando as parcelas, seria R$ 4,2 mil – o que equivale a 766 dólares. Representando a dona de casa, as advogadas Leila Loureiro e Noemy Titan cobraram na petição que, na atual cotação do dólar, o valor total do auxílio a ser recebido pela cliente é de R$ 5.540 – se considerados os mil dólares.

As advogadas sustentam que o valor recebido teve "importantíssima relevância", mas que não foi o suficiente para gastos como saúde, educação e moradia. As defensoras pedem ainda dano moral, totalizando a causa em R$ 9.420. Ainda segundo o site, a juíza federal substituta Angelina de Siqueira Costa, que julga o processo, intimou a União Federal a prestar informações em 10 dias. Caso não reconheça o pedido, apresente contestação em até 30 dias.

