Após saída de Teich, Mandetta publica: "Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé!"

O ex-ministro Luís Henrique Mandetta publicou em sua conta no Twitter a mensagem "Oremos. Força SUS. Ciência. Paciência. Fé!", logo após a demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. A publicação causou repercussão na conta de Mandetta, com alguns comentários contrário ao ex-ministro, porém a grande maioria em apoio e repúdio ao ato do presidente Jair Bolsonaro.





Até o momento desta publicação, a mensagem de Mandetta já havia alcançado 7,6 mil comentários, 24,4 mil compartilhamentos e 138,6 mil curtidas.

A seguidora @von_lecter comentou: “Agora ele vai colocar alguém que ta totalmente alinhado com ele e não se preocupa com números e daí vão morrer bem mais. Tenhamos calma que ainda não ficou ruim o suficiente”.

Outro que criticou a demissão do Teich foi o @camelomacae: “Após 28 dias no cargo, TEICH tomou CIÊNCIA de que estava num governo cheio de incompetência”.

Algumas pessoas rebateram o ex-mistro, como a @professorapaulamarisa que argumentou: “Ninguém te perguntou nada”.

Entenda

O ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão de seu cargo nesta sexta-feira (15). "É o dia mais triste da minha vida", disse.

A informação foi confirmada em nota pela pasta. O secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume interinamente.

Teich foi chamado para uma reunião no Palácio do Planalto nesta manhã. Ele esteve com Bolsonaro e depois voltou para o prédio do Ministério da Saúde. A demissão foi anunciada logo depois.

Ele havia assumido o lugar de Luiz Henrique Mandetta há menos de 1 mês, completaria neste sábado 16, e vinha discordando da política do presidente Jair Bolsonaro em querer implementar, a qualquer custo, a cloroquina como tratamento base para o coronavírus.

