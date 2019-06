Argentina vai enfrentar o Brasil na semifinal da Copa América

Mesmo com uma atuação discreta de Messi, a Argentina derrotou a Venezuela por 2 a 0 em jogo disputado no estádio do Maracanã e se classificou para as semifinais da Copa América, em que enfrentará o Brasil.

Os argentinos começaram melhor a partida. Com 2 minutos, conseguem a primeira chance clara. Lautaro Martínez toca para Agüero, que chuta cruzado para defesa do jovem goleiro Fariñez. Já a Venezuela encontrava dificuldades de jogar.

Diante desse panorama, a Argentina não demorou a abrir o marcador. Após cobrança de escanteio de Messi, a bola sobra para Agüero, que chuta da entrada da área. E no meio do caminho Lautaro Martínez aparece para tocar na bola de calcanhar e marcar um belo gol aos 9 minutos.

Com a desvantagem no placar, a Venezuela finalmente resolve sair para o jogo, passando a tentar criar alguma chance de gol. Mas a tentativa é em vão, com o jogo se concentrando no meio de campo e as duas equipes criando pouca coisa.

A melhor oportunidade da Venezuela aparece aos 39 minutos, em cobrança de escanteio de Moreno que Chancellor cabeceia por cima do gol.

O primeiro tempo de Messi foi muito tímido. E a primeira oportunidade do camisa 10 da Argentina apareceu apenas aos 44 minutos, em cobrança de falta da intermediária que o goleiro Fariñez defendeu sem problemas.

