Arma é furtada na maior feira de segurança da América Latina

Uma arma modelo APX Compact 9 mm foi furtada, na manhã desta terça-feira (2), pouco antes da abertura oficial do evento Laad Defence & Security, a maior feira de negócios da área de defesa e segurança da América Latina, que ocorre até sexta-feira, no Rio Centro, no Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria do evento, a pistola foi retirada do estande da fábrica de armas Beretta Defense Technologies. Todas as armas expostas estão sem o percursor, que é o mecanismo para atirar. O modelo furtado custa cerca de 400 euros, o que equivale mais ou menos R$ 1.500. A empresa recolheu todas as pistolas em exposição.



Em nota, a Laad Defence & Security informou que “as autoridades militares responsáveis pelo licenciamento de armas de fogo na LAAD foram informadas e compareceram imediatamente ao local do incidente”. A organização da feira disse que está “ajudando as autoridades em suas investigações”.

No estande, os representantes disseram que não iriam comentar o caso.

