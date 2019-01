Assista a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, toma posse nesta terça-feira (1º). Bolsonaro venceu o segundo turno das eleições de outubro com mais de 57 milhões de votos.

Público

Embora a Esplanada dos Ministérios tenha sido aberta ao público às 9h, o fluxo de pessoas para a posse do presidente Jair Bolsonaro aumentou pouco antes das 13h. As filas na primeira barreira de revista, às 14h40 (horário do Distrito Federal), chegavam à rodoviária urbana de Brasília, cerca de 500 metros do local. A Polícia Militar reforçou a equipe de revista, com mais 20 policiais.

Convidados

Convidados já começam a preencher o plenário da Câmara para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Entre os presentes até o momento, encontram-se parlamentares recém-eleitos, militares de alta patente e religiosos. Dentre os convidados do presidente eleito estão parentes, os novos ministros, prefeitos, governadores, parlamentares do Congresso Nacional e ex-presidentes da República Fernando Collor de Melo e José Sarney. A solenidade de posse está marcada para começar às 14h (horário de MS).

Acompanhe a posse:

Deixe seu Comentário

Leia Também