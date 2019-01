O JD1 vai transmitir, ao vivo, posses de Bolsonaro e Reinaldo

O JD1 Notícias vai transmitir em tempo real as cerimônias de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, que acontecerá em Brasília e do governador reeleito, Reinaldo Azambuja, em Campo Grande.

A partir das 14h, inicia a transmissão de Brasília e a partir das 15h, a posse de Reinaldo. As duas cerimônias serão transmitidas na página do JD1 Notícias, no Facebook, com link no site. Acompanhe.

