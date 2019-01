Reinaldo e secretários tomam posse nesta tarde

Da Redação com Assessoria

Reeleito em outubro, o governador Reinaldo Azambuja inicia nesta terça-feira (1º) o seu segundo mandato. A posse dele e do vice, Murilo Zauith, está prevista para ter início às 15h, no Palácio Guaicurus, sede do Legislativo Estadual, em cerimônia comandada pelo presidente da Casa, deputado Junior Mochi.

Reinaldo Azambuja concede entrevista à imprensa antes da cerimônia de posse. Após ser empossado, ele passa a tropa da Polícia Militar em revista e segue para o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, onde dará posse aos secretários que, junto com ele, iniciarão o novo mandato de quatro anos. A solenidade está marcada para começar às 17h.

Como nos feriados e finais de semana uma das pistas do Parque dos Poderes fica interditado para que a população possa fazer as caminhadas e andar de bicicleta, policiais de trânsito estarão orientando os condutores na entrada do Parque dos Poderes, para evitar congestionamento.

Confira a lista dos secretários que serão empossados hoje:

Antônio Carlos Videira – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp);

Carlos Alberto de Assis – Chefe de Gabinete do governador;

Carlos Eduardo Girão – Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS);

Eduardo Corrêa Riedel – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov);

Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues Nobre – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast);

Fabíola Marquetti Sanches Rahim – Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS);

Felipe Mattos de Lima Ribeiro – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz);

Geraldo Resende Pereira – Secretaria de Estado de Saúde (SES);

Jaime Elias Verruck – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro);

Maria Cecilia Amendola da Motta – Secretaria de Estado de Educação (SED);

Murilo Zauith – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra);

Roberto Hashioka – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD);

Sérgio de Paula – Secretário Especial de Articulação Política.

