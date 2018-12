Reinaldo ressalta papel de Pedro Chaves em novo governo

O governador Reinaldo Azambuja disse nesta sexta-feira (28), que vai convidar o senador Pedro Chaves para representar Mato Grosso do Sul, no escritório de Brasília.

Sem dar detalhes, Reinaldo contou que foram feitas algumas “remodelagens no escritório”. “Agora contará com uma estrutura que vai cuidar do relacionamento com o segmento público e privado, também vinculado às questões de Brasília, com os ministérios”, revelou.

Azambuja ressaltou que a experiência que Pedro Chaves tem como empreendedor e, agora como político vai contribuir muito para desenvolver uma política com os órgãos e ministérios, com tratativas, também, com outras unidades da federação.

O governador fará o convite pessoalmente ao senador.

Deixe seu Comentário

Leia Também