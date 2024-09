Bebê de 1 ano morre após ser atropelada pelo pai durante manobra de carro em SC

Uma bebê, de apenas 1 anos e oito meses, morreu no final da tarde desta sexta-feira (6), em em Idaial, no interior de Santa Catarina, após ser atropelada pelo pai enquanto ele fazia manobra com o carro na garagem do prédio onde moravam.

Segundo o portal NSC Total, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado logo após o acidente. Os socorristas encontraram a menina inconsciente e com traumatismo craniano.

O helicóptero Arcanjo-03, dos Bombeiros e SAMU, chegou a ser acionado, mas a menina não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Moradores contaram que a menina saiu correndo em direção do veículo no momento em que foi atropelada.

A creche que a menina frequentava em Indaial prestou solidariedade à família, lembrando que a menina era a “mais independente” da sala. O sepultamento e velório acontecerá pela manhã deste domingo (8), no cemitério municipal da cidade.

