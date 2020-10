Bebê morre após ser atacada por cachorro da família

Brenda Assis, com informações ND+

Uma bebê de um ano e cinco meses foi atacada pelo cachorro da família e morreu no hospital. O incidente aconteceu no domingo (11), na região da Cachoeira do Paiol, na zona rural da cidade de Frei Inocêncio, em Minas Gerais. A mãe da pequena está grávida.

Segundo informações do site ND+, o animal, da raça chow-chow, estava preso no curral da fazenda, onde os pais da menina trabalham, quando “estranhou” a criança e avançou nela.

Segundo a PM (Polícia Militar), ao avistar a cena, o pai tentou socorrer a menina e acabou sendo mordido no braço. O patrão do homem levou os feridos até o hospital da cidade. A unidade fica a cerca de 40 minutos do sítio. A criança chegou com vida, mas não sobreviveu aos graves ferimentos na cabeça e no pescoço.

Deixe seu Comentário

Leia Também