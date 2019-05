Bolsonaro caminha até o Congresso para homenagear Carlos Alberto de Nóbrega

O presidente Jair Bolsonado surpreendeu nesta quarta-feira (29) ao deixar o Palácio do Planalto por volta de 9h30 e foi a pé em direção ao Congresso Nacional. Cercado por seguranças, Bolsonaro foi direto para a Câmara dos Deputados onde está sendo realizada uma sessão em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega, do SBT. Ontem, Nóbrega foi recebido por Bolsonaro no Palacio do Planalto.

Em vídeo publicado no Twitter, o presidente externou a satisfação em receber "esta lenda da televisão brasileira que há décadas alegra a todos nós em seu velho e querido banco", do programa a Praça é Nossa.

A sessão foi solictada e está sendo presidida pelo deputado federal Alexandre Frota, de São Paulo. Além de Bolsonaro, estão presentes os ministros Onix Lorenzoni, da Casa Civil, Osmar Terra, da Cidadania, e general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional.

