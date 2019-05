Manifestação pró Bolsonaro acontece no próximo domingo

Saiba Mais Geral Movimentos organizam ato em frente ao MPF da capital

No domingo (26), a partir das 15h30, membros de movimentos políticos de direita e simpatizantes participam de um ato em frente ao Ministério Público Federal (MPF), localizado na avenida Afonso Pena. O manifesto pró- governo Bolsonaro está sendo organizado em sua maioria pelas redes sociais.



Em chamamentos em páginas como "QG Voluntários do Bolsonaro", dizem que “corruptos estão tentando sabotar o governo” e que a manifestação será a favor do presidente eleito. Eles citam em posts que corruptos estão no Supremo Tribunal Federal, na mídia brasileira e em partidos da esquerda e centrão, organizados para derrubar o governo.



Os bolsonaristas são a favor da reforma da Previdência, do Pacote Anticrime do ministro Sérgio Moro e ressurgimento da CPI da Lava Toga. Eles pretendem pressionar os deputados federais a contribuírem com a aprovação dos projetos.



Políticos eleitos do PSL-MS devem participar do ato. Outros movimentos como o "Endireita CG" e "Voluntários da Pátria" organizam o manifesto pelo Facebook.

