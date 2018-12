Bolsonaro começa a reunir com chefes de Estado a partir de amanhã

O Ministério das Relações Exteriores informou na manhã desta segunda-feira (31) que as reuniões do presidente eleito, Jair Bolsonaro, com algumas das autoridades estrangeiras confirmadas para a cerimônia de posse deverão ocorrer na terça-feira (1º) e na próxima quarta-feira (2). Os encontros do segundo dia de agenda contarão com a presença do futuro ministro da pasta, Ernesto Araújo.

Entre os compromissos já divulgados, está uma reunião, ainda sem data marcada, de Jair Bolsonaro com o secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo. Conforme adiantou a embaixada dos Estados Unidos, comporão a pauta temas comuns aos dois países, como a situação política da Venezuela, Nicarágua e Cuba.

De acordo com a embaixada, Pompeo assistirá à posse e, na próxima quarta-feira (2), parte do Brasil para Cartagena, onde se reúne com o presidente colombiano Ivan Duque.

Por meio da assessoria de imprensa, o Itamaraty também comunicou que comparecerão à solenidade 11 chefes de Estado, 11 chanceleres, 18 enviados especiais e três diretores de organismos internacionais. As presenças já anunciadas são de presidentes de países vizinhos, como Maurício Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Tabaré Vázquez (Uruguai), Iván Duque Márquez (Colômbia) e Marín Vizcarra (Peru).

Também desembarcam na capital federal o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que permanece no Rio de Janeiro até o Réveillon; o vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular (Parlamento chinês), Ji Bingxuan, representante da China; e o chanceler da Argentina, Jorge Faurie.

Segundo o órgão, as demais autoridades não serão nominalmente citadas por questões de segurança.

A expectativa do governo é de que 60 delegações estrangeiras participem da posse. A lista de convidados para a cerimônia é de 140 pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também