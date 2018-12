Briga por causa de Lula e Bolsonaro termina com irmãos esfaqueados

Da redação com informações do Da Hora Bataguassu

Uma briga por causa do ex-presidente Lula e do presidente eleito, Jair Bolsonaro, terminou com duas pessoas feridas na noite de domingo (30), em Bataguassu.

Tudo aconteceu quando um casal de irmãos iniciou uma discussão política, o irmão defendendo Lula e a irmã, o presidente eleito. Em dado momento, segundo o site Da Hora Bataguassu, o irmão tentou agredir a irmã, a mulher de 32 anos revidou desferindo cinco golpes de faca no homem de 39 anos. Uma outra irmã tentou separar os dois e também ficou ferida.

No homem, as facadas atingiram a região do abdômen e a perna. A irmã foi atingida nos braços. As duas vitimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro Municipal de Bataguassu. Mesmo ferido, o homem precisou ser imobilizado para ser encaminhado para a unidade de saúde, pois estava muito nervoso. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

