Bolsonaro conversa sobre sexo com Silvio Santos

Rayani Santa Cruz, com informações do UOL

O SBT estava em polvorosa na última quinta-feira. Carros pretos com sirene dentro do estacionamento, homens engravatados por todos os lados e no estúdio 3, onde aconteceu a gravação do Programa Silvio Santos, havia um segurança para cada porta.

Com uma hora de antecedência, por volta das 11h, Silvio começou a gravação de seu programa, com todos os quadros. Às 13h30, o helicóptero com o presidente Jair Bolsonaro pousou na sede da emissora, na Rodovia Anhanguera.

Do lado de fora da TV, dois veículos de imprensa: um da Band, outro da Record. Batedores acompanharam o presidente que se deslocou por menos de 300 metros no estacionamento. Naquele momento, funcionários deixaram seus postos e foram para o lado de fora para ver Bolsonaro.

Às 13h47, o dono do SBT, no palco, em plena gravação, é avisado pelo ponto eletrônico que Bolsonaro o aguardava no camarim. Brincando, Silvio deixa o palco com a desculpa de que havia comido uma feijoada e não havia "caído bem".

Exatos seis minutos depois, ele volta ao palco seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. "Silvio tá voltando! Silvio tá voltando! O presidente vem junto!", era possível ouvir nos fones de ouvido.

Começa a gravação com o presidente que entra, sem graça, no palco. ''Quem é ele?", pergunta o apresentador. A esta altura, a plateia já estava de pé, aplaudindo e gritando o nome de Bolsonaro, que estava sozinho no centro do palco e Silvio no meio da plateia.

Sorrindo, Bolsonaro vê Silvio se aproximando. O dono do Baú logo fala sobre a "sorte" que o presidente teve ao ser eleito na última eleição. "Ninguém te conhecia", disse o patrão. "Foi sorte".

As primeiras perguntas feitas por Silvio foram para traçar um perfil do presidente à la revista feminina: "qual é a sua idade?", "seu signo?", "que horas você acorda?" e … "quantos filhos você tem?".

Silvio quis saber ainda se Bolsonaro tinha alguma filha. O presidente explicou que tem uma menina, Laura, de apenas oito anos de idade. "Nunca lhe confundiram como avô dela?", perguntou. Bem humorado, Bolsonaro disse que sim, que isso já aconteceu, mas fez questão de frisar: "Estou na ativa, sem aditivo", disse. Silvio entendeu rapidamente que o presidente referia-se a recursos farmacêuticos para combater à impotência sexual. "Ahhhh, agora chama-se aditivo?", questionou o patrão.

O patrão, lógico, também quis saber sobre a mulher de Bolsonaro, Michelle. O presidente explicou que esta é sua segunda esposa, mas titubeou ao ser questionado sobre a idade da primeira-dama. "Uns 30 e pouco, quase 40", disse sem precisar os 37 anos de idade da sua esposa. "Minha mulher não pode operar catarata", disse, em tom de brincadeira, exaltando a beleza da primeira-dama.

