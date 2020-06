Bolsonaro nomeia ex-galã de Malhação para a Secretaria de Cultura

O presidente Jair Bolsonaro concretizou, na noite desta sexta-feira (19), a nomeação do ator Mário Frias para o cargo de secretário especial da Cultura do Ministério do Turismo. A nomeação foi oficializada no Diário Oficial da União.

O ator, que já trabalhou na novela Malhação e tem 48 anos, vai substituir Regina Duarte, que foi exonerada no último dia 10. Frias se reuniu com Bolsonarao há cerca de um mês no Palácio do Planalto, quando já era cotado a assumir o cargo.

Ele já atuou na novela Malhação, sendo que sua primeira contribuição foi em 1999, quando integrou a trama principal ao lado da atriz Priscila Fantin. Ele também trabalhou, na Rede Globo, nas novelas Meu bem querer, Beijo do vampiro e Senhora do destino, quando interpretou o deputado federal Thomas Jefferson. Atualmente, Frias é apresentador de um programa da Rede TV chamado A melhor viagem, desde o ano passado.

O cargo estava sendo ocupado provisoriamente por Antônio Paulo Vogel desde a saída da atriz Regina Duarte. Ela ficou apenas três meses no cargo.

Frias é o quinto secretário de Cultura do governo federal em 17 meses. No período, a Secretaria de Cultura teve como responsáveis Regina Duarte, Roberto Alvim, Ricardo Braga e Henrique Pires.

Também nesta sexta foi publicada a nomeação de Pedro José Vilar Godoy Horta como secretário-adjunto da Secretaria de Cultura.

