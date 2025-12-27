Menu
Brasil

Bolsonaro passa bem após intervenção para cessar soluços

"Galego já está no quarto", publicou a esposa do ex-presidente

27 dezembro 2025 - 15h53Sarah Chaves    atualizado em 27/12/2025 às 16h02
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro   (Heuler Andrey/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo)

Após um procedimento para corrigir crises de soluço, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está no quarto, após permanecer em observação, medida de praxe após a intervenção médica. A informação foi divulgada neste sábado (27) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que publicou que “Galego já está no quarto”.

Bolsonaro foi submetido a um bloqueio anestésico do nervo frênico depois de continuar apresentando crises de soluço na sexta-feira (26), mesmo após ajustes na medicação e na dieta definidos pela equipe médica. O procedimento tem como objetivo interromper os episódios, que se repetem há cerca de nove meses.

A técnica é considerada invasiva, porém avaliada como segura pelos médicos. Em situações específicas, pode haver necessidade de suporte ventilatório temporário até o fim do efeito do anestésico.

