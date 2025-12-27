Bolsonaro passa bem após intervenção para cessar soluços

Saiba Mais Brasil Após remédios não surtirem efeito, Bolsonaro passa por procedimento contra soluços

Após um procedimento para corrigir crises de soluço, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está no quarto, após permanecer em observação, medida de praxe após a intervenção médica. A informação foi divulgada neste sábado (27) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que publicou que “Galego já está no quarto”.

Bolsonaro foi submetido a um bloqueio anestésico do nervo frênico depois de continuar apresentando crises de soluço na sexta-feira (26), mesmo após ajustes na medicação e na dieta definidos pela equipe médica. O procedimento tem como objetivo interromper os episódios, que se repetem há cerca de nove meses.

A técnica é considerada invasiva, porém avaliada como segura pelos médicos. Em situações específicas, pode haver necessidade de suporte ventilatório temporário até o fim do efeito do anestésico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Brasil Após remédios não surtirem efeito, Bolsonaro passa por procedimento contra soluços

Deixe seu Comentário

Leia Também