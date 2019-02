Bolsonaro quer manter patrocínio no esporte para deficientes

Da redação com informações da assessoria

O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta terça-feira (12) o investimento, por meio de patrocínio da Caixa Econômica Federal, em atletas portadores de deficiência.

“A inserção social de deficientes por meio do esporte é mais uma das frentes de investimento do novo Brasil que almejamos”, diz a mensagem.

O vídeo compartilhado junto com a mensagem mostra que o projeto "Caixa Mais Brasil" visitou Rio Branco, no Acre, onde os atletas com deficiência treinam em um Centro de Iniciação ao Esporte financiado pelo banco.



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que a instituição pretende mudar a política de investimentos, dando prioridade ao esporte de base e de grupos comunitários, em vez de grandes clubes.

