Brasil assume comando rotativo do BRICS em 2025

O Brasil assumiu a presidência do BRICS desde quarta-feira (1°), prometendo ampliar debates sobre governança global inclusiva, inteligência artificial e financiamento para combater as mudanças do clima. Em 2024 o grupo estava sob comando da Rússia.

Sob o lema “Fortalecendo a Cooperação do Sul Global por uma Governança mais Inclusiva e Sustentável”, a presidência brasileira vai atuar em dois eixos principais: Cooperação do Sul Global e a Reforma da Governança Global.

As agendas estão refletidas em cinco prioridades:

- Facilitação do comércio e investimentos entre os países do agrupamento, por meio do desenvolvimento de meios de pagamento

- Promoção da governança inclusiva e responsável da Inteligência Artificial para o desenvolvimento

- Aprimoramento das estruturas de financiamento para enfrentar as mudanças climáticas, em diálogo com a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025)

- Estímulo aos projetos de cooperação entre países do Sul Global, com foco em saúde pública

- Fortalecimento institucional do BRICS.

O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e pelos recém-admitidos – Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã – representa um dos principais foros de articulação político-diplomática dos países do Sul Global, com foco na cooperação em diversas áreas.

“Se você quer construir um mundo melhor, um mundo sustentável, o BRICS tem que ser parte dessa construção. E é importante que haja um entendimento entre esses países, porque esse entendimento ajuda você a alcançar um entendimento mais amplo [com outros países]”, disse o embaixador Eduardo Saboia, sherpa do Brasil no BRICS, responsável pelas articulações entre os países, em entrevista à Agência Brasil.

Como país anfitrião, o Brasil é responsável por organizar e coordenar as reuniões dos grupos de trabalho que reúnem representantes dos países membros para debater as prioridades da presidência de turno.

Para isso, há mais de 100 reuniões previstas para acontecer entre fevereiro e julho, em Brasília. Já a Cúpula do BRICS, espaço de deliberação entre chefes de Estado e Governo, está programada inicialmente para julho, no Rio de Janeiro. A duração do mandato brasileiro é de um ano e se encerra em 31 de dezembro de 2025.

