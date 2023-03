Brasil criou mais de 241 mil empregos em fevereiro

Dado divulgado nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostram que o Brasil encerrou o mês de fevereiro com 241.785 vagas formais de trabalho.

O número é resultado de 1.949.844 contratações e 1.708.059 desligamentos durante o período, com maioria das vagas sendo geradas na área de serviços. Apesar do aumento nas vagas, o salário médio caiu em relação a janeiro, perdendo R$ 54,14 e indo para R$ 1.978,12.

O número é maior que o registrado em janeiro, que contou com a criação de 83 mil empregos com carteira assinada. No entanto, esse é o pior resultado para fevereiro desde 2020.

