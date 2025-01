Brasileiro está entre imigrantes criminosos presos nos Estados Unidos

A Casa Branca divulgou uma lista dos “piores” estrangeiros ilegais presos nas ações realizadas pelo Departamento de Imigração e Controle de Alfândega (ICE na sigla em inglês), entre eles está o brasileiro Vitor de Sousa Lima.

Conforme a publicação feita nas redes sociais do governo na noite de segunda-feira (27), Vitor é um cidadão brasileiro condenado por homicídio culposo e foi preso pelo ICE Boston em 25 de janeiro de 2025.

A publicação mostra imagens de diversos imigrantes de diferentes países como Honduras, México e Etiópia, presos pela operação.

