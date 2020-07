Carro com filhos de Leonardo cai em rio

Joilson Francelino, com Metrópoles

Um carro que levava os filhos do cantor Leonardo capotou quando eles estavam a caminho da fazenda do cantor no município de Jussara, em Goiás.

O acidente aconteceu na terça-feira (30) e, segundo o site Metrópoles, João Guilherme, de 20 anos, Matheus, de 22, e o motorista, Tita, que estavam no veículo, estão bem. Leonardo não estava no carro.

O carro, uma SUV, era dirigido pelo motorista que foi desviar de uma carreta. Na estrada de terra, capotou e caiu no Rio Boi. O automóvel era blindado e todos estavam de cinto.

Todos foram atendidos em um posto de saúde da região e depois seguiram para fazenda de Leonardo.

Deixe seu Comentário

Leia Também