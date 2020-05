Jatinho com Gusttavo Lima e Leonardo faz pouso de emergência no Pantanal

Os cantores Gusttavo Lima e Leonardo passaram por um sufoco nesta quarta-feira (13) quando o jatinho deles teve que fazer um pouso de emergência. Os dois estavam indo pescar na região do Pantanal quando pegaram uma tempestade bem no meio do voo.

Por causa das fortes turbulências e da falta de visibilidade, o piloto decidiu mudar a rota e fazer um pouso de emergência em outra pista.

Segundo o site Notícias da TV, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima confirmou o pouso de emergência e disse que todos estão bem.

Antes de embarcar o cantor brincou em suas redes sociais que iria para a pescaria, porém não avisária a sua esposa. Posteriormente, já em solo o Gusttavo Lima brincou dizendo Que “santo de mulher tem poder mesmo".

