'Carro voador' da Embraer comeÃ§a a ser regulamentado pela Anac

As cenas de filmes futuristas, com um monte de carros voando, tem chegado cada vez mais perto da realidade. Desta vez, os ‘carros voadores’ da Embraer estão passando por um processo de regulamentação na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por supervisionar as atividades da aviação civil no Brasil. Com quase 3 mil encomendas acumuladas, a previsão é que esses “veículos” comecem a operar em 2026.

A Anac abriu uma consulta setorial para apresentação de sugestões e ideias que podem orientar a certificação dos “veículos elétricos de pouso de decolagem vertical” (“eVTOLs” é a sigla, em inglês, que vem sendo usada para defini-los).

A agência, responsável por supervisionar as atividades da aviação civil no Brasil, informou que a consulta setorial ficará aberta até sexta-feira (15). Ela tem como objetivo colher comentários sobre os critérios de aeronavegabilidade que serão adotados nos eVTOLs da Embraer. Esses parâmetros avaliam, por exemplo, itens como estruturas utilizadas, características de navegação e testes de durabilidade de equipamentos.

O modelo EVE-100, da Eve Air Mobility, empresa de mobilidade urbana da Embraer, será produzido na cidade paulista de Taubaté. Ele terá alcance máximo de 100 quilômetros e vai reduzir as viagens intraurbanas de uma hora para 15 minutos. De acordo com a empresa, podem ser usados em 99% dos trajetos interurbanos.

Esse é o principal objetivo da inovação, além de tornar os voos urbanos mais acessíveis à população. A Eve informou que tem cartas de intenções para até 2.850 eVTOLs para operadores de helicópteros, companhias aéreas, empresas de leasing e plataformas de voos compartilhados.

Ao todo, são 28 clientes espalhados pelo mundo. No Brasil, dos 2.850 eVTOLs, são 285 veículos dos quais 100 são para a Avantto, 50 para a Helisul, 40 para a FlyBIS, 25 para a Flapper e 70 para a Voar.

