Celso de Mello nega pedido de Moro para bloquear o site The Intercept

Mauro Silva, com informações do Conjur

Pedido da defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, para bloquear o site The Intercept Brasil é negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, na última sexta-feira (11).

Além de bloquear o site, a defesa de Moro também solicitou a apreensão de todo o material veiculado em relação a ele. Mas Celso de Melo julgou inviável o pedido e destacou que o advogado autor do HC não mantém qualquer vínculo profissional com Moro.

Segundo o ministro, o Supremo, em casos como este, tem decidido que não se deve conhecer pedido desautorizado pelo paciente. "É público e notório que o Senhor Ministro Sergio Moro não constituiu como mandatário judicial o Senhor Arnaldo Saldanha Pires, ora impetrante", afirmou o ministro.

Intercept

O Intercept tem publicado uma série de reportagens expondo mensagens trocadas entre o procurador Deltan Dallagnol e outras figuras do Judiciário, inclusive o ex-juiz e ministro da Justiça, Sergio Moro, para combinar a atuação na operação "lava jato".

Deixe seu Comentário

Leia Também