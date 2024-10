Concurso Nacional Unificado divulga notas nesta terça-feira (8)

Foram disponibilizadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no portal do Concurso Nacional Unificado (CNU) da Fundação Cesgranrio na manhã desta terça-feira(8), as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e de redação.

Estão disponíveis para consulta as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio. A divulgação das notas dos candidatos inscritos no bloco 4 está suspensa por decisão judicial.

Também está disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, que contém os detalhes das notas de cada uma das provas. Esse extrato permite ao candidato entender a composição da sua nota.

Bloco 4

A decisão de suspender a divulgação das notas do bloco 4, com questões sobre trabalho e saúde do trabalhador, foi proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível do Distrito Federal. A suspensão foi motivada por uma ação popular que contestou o suposto vazamento das provas do bloco.

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que vai recorrer da decisão.

O processo seletivo teve 7 questões anuladas nos blocos 1, 3 e 7 (veja quais perguntas). Os pontos relativos a elas foram atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas desses blocos, conforme previsto no edital.

A interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva será até esta quarta-feira (9) e o envio dos títulos ocorrera até quinta-feira (10).

Para preenchimento das vagas, além da nota, também serão avaliadas as preferências de cada candidato para as vagas escolhidas dentro de cada bloco temático.

