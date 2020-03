Covid-19 - Com sintomas da doença, Mari Palma é afastada da CNN

Mauro Silva, com informações JCTocantins

A apresentadora da atração Live CNN, Mari Palma, foi afastada do programa, depois que sentiu os sintomas de gripe na noite da última sexta-feira (27) e, após consulta com os médicos, concluiu-se diagnóstico suspeito de covid-19. Assim, o seu colega de bancada e namorado, o jornalista, Phelipe Siani, também foi afastado das funções.

Siani não apresenta sintomas, mas por recomendação médica, e com a suspeitad a namorada, ele ficará em quarentena. Diego Sarza e Elisa Weeck serão os substitutos do casal na apresentação do Live CNN que vai ao ar de segunda a sexta-feira entre 10h e 13h (horário de SP).

A CNN de São Paulo está trabalhando com metade da equipe no local, e outra parte em esquema de home office. O objetivo é evitar circulação e possível contaminação pelo vírus.

O afastamento do casal Mari Palma e Phelipe Siani se soma a outra saída, esta mais drástica: Gabriela Prioli, do quadro O Grande Debate, anunciou descontentamento com o canal por “constrangimento”. Gabriela pegou todos de surpresa.

Deixe seu Comentário

Leia Também