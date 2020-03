“Operação Covid-19” da PM abordou 74 pessoas na ruas da capital

Mauro Silva, com informações da assessoria

A “Operação Covid-19” que orienta as pessoas em situação de rua sobre o riscos da doença e como se prevenir do vírus contou com o apoio das Forças de Segurança Pública e de Saúde na região central de Campo Grande e abordou 74 pessoas em situação de rua na noite desta quarta-feira (25) na região da antiga rodoviária.

A Policia Militar orientou o cidadão sobre o decreto referente ao toque de recolher onde fica proibido a circulação de pessoas das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte e principalmente a de encaminhamento voluntário, onde serão acomodados sem aglomeração, em locais onde terão acesso a vestiários e banheiros, evitando serem contaminados e também transmissores do vírus.

Conforme os números da PM, foram 74 indivíduos abordados e encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) onde passaram pela triagem de médicos, sendo que dois para recolhimento familiar, 21 para Clínica das Almas, que fica na saída para Três Lagoas, e 51 para Centro de Acolhimento na Escola Plínio Barbosa Martins localizado no Bairro Macaúba.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul além de garantir a manutenção da ordem pública e a segurança de todo cidadão, busca junto aos demais órgãos assegurar que as pessoas em situação de rua sejam assistidas de forma que possam ter higienização e direito à saúde garantidos.

A operação foi composta por 28 policiais militares do serviço operacional e administrativo do 1º Batalhão, policiais militares do BPMCHOQUE (CANIL) e GECAM, distribuídos em 10 viaturas motorizadas, realizando ações de combate ao novo coronavírus. Além dos agentes da Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, SEAS e SESAU.

