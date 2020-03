Campanha ajuda pessoas necessitadas na capital durante pandemia de Covid-19

O empresário Renan Lima, juntamente com seu amigo e colaborador Henrique Reis criaram uma campanha para ajudar famílias necessitadas e que não podem trabalhar durante a quarentena do coronavírus.



De acordo com Renan, a ideia começou desde a semana retrasada, quando algumas pessoas já não podiam ir trabalhar sem certos cuidados. "Quando começou a paralisação total eu e meu amigo pensamos em uma ideia em relação às pessoas que tem menos condições e vivem de doação, e pessoas que ficam sem comer por até um mês", alegou.



No momento as doações são direcionadas à famílias onde os grupo de apoio da campanha e pessoas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) já tem conhecimento das necessidades, como nos bairros Centenário, São Conrado, Santa Emília, Mário Covas, e Canguru", porém ele explica que o objetivo é ampliar o projeto para mais bairros.



"Se a gente tiver condição de atender familias de outros lugares, vamos atrás disso", afirmou.



O projeto funciona por meio de doações de alimentos. "Um quilo de alimento já ajuda. Junto aos nossos parceiros vamos filtrando quem realmente está em situação mais delicada", finalizou o empresário Renan.



Para quem quiser fazer doações ou saber mais informações, a campanha "Todos Por Todos" disponibiliza o número: (67) 98175-2120 falar com Renan ou ir até o endereço: Rua Jaime Costa N° 108 Bairro Buriti.

