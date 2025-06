Criança de 5 anos cai de roda-gigante durante festa junina na Bahia

Uma menina de cinco anos caiu de uma roda-gigante em funcionamento durante uma festa de São João em Ipirá, no centro-norte da Bahia.

A irmã, de 10 anos, sofreu uma fratura no pé ao tentar se segurar na cabine. Ambas estavam acompanhadas da mãe no evento, que acontece no Parque de Exposições Dr. Juracy Oliveira.

As crianças entraram no brinquedo por volta das 23h50, acompanhadas de uma adolescente de 15 anos. Poucos minutos depois, a trava de segurança da cabine se abriu enquanto a roda-gigante girava. A mais nova caiu de uma altura de cerca de 10 metros, chegando a bater em uma cabine inferior antes de atingir o chão.

A mãe das crianças, que estava no solo, correu para tentar aparar a filha. “Comecei a ouvir os gritos e corri para tentar segurar, mas não deu tempo. Foi tudo muito rápido”, relatou.

Ela descreveu o momento de desespero: “Ela ficou com as perninhas tortas e só um dos olhos abertos. Eu me agachei ao lado dela e comecei a gritar para que me respondesse.”

Apesar da gravidade da cena, a menina sofreu ferimentos leves. Ela foi atendida inicialmente por uma equipe médica de plantão no próprio parque e, em seguida, encaminhada a uma unidade de saúde na cidade. Depois, foi transferida ao Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, e recebeu alta neste domingo (22).

Em nota oficial, a Prefeitura de Ipirá afirmou que a roda-gigante passou por vistoria técnica antes de funcionar e que está apurando as causas do acidente. “A Roda Gigante instalada no parque de exposições passou por vistoria técnica durante sua instalação, cumprindo os protocolos exigidos para garantir a segurança dos frequentadores”, diz o comunicado.

A prefeitura também informou que a criança foi atendida prontamente e que seu estado de saúde é estável.

A mãe das vítimas, no entanto, afirma que não recebeu nenhum contato oficial da prefeitura após o acidente e lamentou a ausência de orientação sobre a segurança das crianças no brinquedo. “Felizmente elas estão bem, mas foi um susto muito grande. Eu poderia estar velando minhas duas filhas hoje. Ninguém nos orientou ou disse que elas não poderiam ir ao brinquedo por serem pequenas.”

O evento junino, que ocorre entre os dias 20 e 23 de junho, conta com atrações como Mari Fernandez e Dorgival Dantas. Após o acidente, a prefeitura chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais mostrando pessoas se divertindo na roda-gigante, o que gerou críticas nas redes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também