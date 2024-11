Desabamento de prédio após explosão mata três pessoas em Maceió

Cinco pessoas ficaram feridas e três foram mortas em razão de uma explosão causou o desabamento de um prédio na madrugada desta quinta-feira (7), no Residencial Maceió I, localizado na Cidade Universitária, parte alta de Maceió, Alagoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão pode ter sido causada por vazamento de gás, mas as causas ainda estão sendo investigadas pelos peritos que se encontram no local. Uma perícia no local será feita ainda hoje. "Há um cheiro de gás muito forte. Nós socorremos cinco pessoas para o Hospital Geral Estado e três corpos dos escombros", disse o tenente Anselmo do Corpo de Bombeiros.



As vítimas fatais foram identificadas como Tharlison Felipe de 12 anos, seu avô Gilvan da Silva de 59 anos e Wesley. As outras cinco pessoas feridas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informação sobre o estado de saúde delas.

O prédio, que foi completamente destruído, era formado por um piso térreo e um andar. Cada pavimento tinha quatro apartamentos do tipo duplex (com dois andares).

A Defesa Civil de Maceió informou que pelo menos seis prédios vizinhos foram interditados.

Moradores do entorno do prédio fizeram um mutirão para ajudar nas buscas por sobreviventes entre os escombros.

