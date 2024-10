Deslizamento de barranco no Amazonas deixa quatro desaparecidos

Nesta segunda-feira (07), aconteceu um grande deslizamento de um barranco na região da comunidade Terra Preta, na cidade Manacapuru, local próximo a Manaus, no Amazonas.

Este foi mais um episódio do fenômeno conhecido como “Terras caídas”. Acontece quando a terra desmorona no leito do rio, comum na região amazônica durante o período de estiagem.

O deslizamento no Rio Solimões soterrou casas flutuantes, típicas da região onde pessoas de comunidades ribeirinhas vivem sobre os rios, e barcos. O Corpo de Bombeiros enviou equipes de mergulho para auxílio na busca por possíveis desaparecidos. E a Marinha do Brasil também deslocou navios para auxiliar nas buscas.

Segundo a corporação, um helicóptero UH-12 Esquilo, os Navios de Assistência Hospitalar (NAsH) “Carlos Chagas” e “Soares de Meirelles”, uma Lancha de Operações Ribeirinhas Blindada, mergulhadores e Fuzileiros Navais foram enviados para o local.

Em última atualização, a Prefeitura de Manacapuru confirmou que o desbarrancamento deixou, além de uma criança de 6 anos, outras três pessoas desaparecidas.

A Prefeitura ainda ressalta que os familiares de possíveis desaparecidos devem entrem em contato com a Defesa Civil ou com a delegacia do município.

