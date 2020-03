“Dignidade está acima de cargo”, recomenda Fábio Trad a Mandetta

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) usou uma rede social para manifestar sua preocupação em relação a uma possível mudança no posicionamento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em relação ao combate ao coronavírus.

Trad começa a publicação aconselhando o ministro a não abrir mão da dignidade pelo cargo. “Não fuja do juramento que fez na sua formatura. Fique com a ciência. Se isto lhe custar o ministério, paciência”, escreveu no Twitter.

Mandetta deve se reunir com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta. Bolsonaro já adiantou que o tom da reunião será em relação a isolamento vertical, proposta que isola apenas as pessoas na faixa de risco para o coronavírus.

Deixe seu Comentário

Leia Também