Bolsonaro diz que vai mudar isolamento

O presidente Jair Bolsonaro acaba de declarar a jornalistas postados em frente ao Palácio da Alvorada em Brasília, que deve rever as normas de isolamento, e determinar o isolamento apenas "vertical".

A medida manteria em casa, apenas os chamados grupos de risco, ou seja, em maioria idosos. Bolsonaro, afirmou que hoje se reúne com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para definir junto com ele, as novas regras.

A modificação vai de encontro as orientações de isolamento total, recomendadas pelo Ministério da Saúde. A nova estratégia sai do encontro entre presidente e ministro que ocorre hoje.

Deixe seu Comentário

Leia Também