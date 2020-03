Reinaldo pede a Bolsonaro medida para manter atividade econÃ´mica

O governador Reinaldo Azambuja pediu ao presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (24), para que estendesse o prazo de dívidas de Mato Grosso do Sul com a União por 12 meses em diante do impacto que o Estado vem enfrentando com a pandemia do novo coronavírus.

Reinaldo e outros governares do centro-oeste e sul, conversaram com o presidente por meio de vídeo transferência nesta manhã. Além da extensão de prazos, o governador de MS ainda pediu a Bolsonaro sobre algumas exceções em cobranças para micro e pequenas empresas. “Pedi ao presidente que através do FCO possa disponibilizar capital de giro, com 12 meses de carência e 36 meses para pagar, e proporcionar um alívio financeiro às empresas”, informou.

Na oportunidade, Reinaldo também solicitou uma normatização para evitar a paralização das atividades econômicas, mas proporcionando proteção aos trabalhadores e empresas, principalmente as indústrias. “Se houver desabastecimento, causa prejuízos enormes para toda a população”, reforçou.

Sobre a estrutura da saúde no Estado, para atender a demanda de novos casos de coronavírus que possa surgir, o governador pediu uma previsão de quando serão entregues os respiradores e equipamentos hospitalares, adquiridos pelo Ministério da Saúde, aos Estados. “Isso é muito importante para a nossa organização”, reforçou.

O governador disse que aguarda outras oportunidades por vídeo conferência para informar ao presidente sobre as demandas de MS. “Tenho certeza que foi a primeira de muitas outras”, disse.

