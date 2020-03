Reinaldo recomenda evitar narguilé e fecha parques

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O governador Reinaldo Azambuja ordenou o fechamento de todos os parques públicos para evitar aglomeração de pessoas como uma das medidas para combater a pandemia de coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Reinaldo recomenda ainda para que as pessoas evitem contato social e compartilhamento de itens pessoais como copos, bombas e tereré e narguilés. Tudo consta no decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (20) e proíbe ainda a expedição pelos órgãos estaduais de alvarás para eventos públicos e temporários.

Rede de saúde

Ainda de acordo com o decreto, consultas em ambulatórios de especialidades da Rede Pública Estadual e os contratualizados deverão adotar protocolos de agendamento e de triagem rápida para reduzir o tempo de espera e evitar aglomerações.

Todos os hospitais da rede pública, privada e contratualizados deverão informar diretamente à Secretaria de Estado de Saúde os dados sobre internações de casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Hospitais da rede pública estadual e contratualizados deverão ainda adotar medidas para evitar o acesso de visitantes com sintomas respiratórios.

Expediente em turnos

A critério da chefia máxima do órgão ou da entidade, o expediente nos órgãos da administração pública estadual direta e indireta poderá ser realizado em dois turnos de revezamento, sendo que as horas necessárias para completar a carga semanal poderão ser cumpridas em regime excepcional de teletrabalho (home office).

No caso do revezamento em turnos, o matutino será das 7h30 às 12h30 e o vespertino das 12h30 às 17h30. Essa regra de revezamento não vale para os servidores da saúde e da segurança pública e nem para aqueles que sejam necessários ao enfrentamento do coronavírus.

As medidas não têm prazo de vigência, permanecendo até a publicação de outro ato em sentido contrário.

