Reinaldo assina contrato de R$ 1,7 bi para rodovia do MS

O governador Reinaldo Azambuja assinou um contrato no valor de R$ 1,77 bilhão de concessão da rodovia MS-306 com a concessionária Way 306, em uma extensão de 219 quilômetros, abrangendo a divisa com Mato Grosso até a BR-158, em Cassilândia.

O diretor-presidente da concessionária, Paulo Nunes Lopes, explicou os valores dos investimento e como serão investidos. “Os investimentos são de R$ 932 milhões, sendo R$ 600 milhões nos cinco primeiros anos. Já para o primeiro ano são R$ 110 milhões entre pavimento, construção das edificações, a parte de tecnologia da fibra óptica, com Circuito Fechado de Televisão, nossas câmeras têm alcance de até 5 quilômetros para atendimento ao usuário – existe uma carência muito grande de telefonia na região, se você quebra o carro hoje não tem como ser atendido – e isso vai nos facilitar na operação, que é a parte de atendimento ao usuário para dar esse conforto e essa segurança para eles”, falou.

Os investimentos devem começar em 30 dias, período para arrolamento e transferência, em que será feita uma vistoria em toda a rodovia. “Quem conhece o trecho sabe que as melhorias esperadas são muito grandes. Se você andar hoje na rodovia, ela tem grandes problemas. Ela está quase que intrafegável, eu diria muito ruim. Então, as atitudes serão tomadas de imediato”, disse o acionista da Way 306, João Leopoldino Neto.

Além da melhoria das condições de tráfego e garantia de segurança, conforto e redução no número de acidentes,

A concessão irá gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, diminuir o tempo de deslocamento e custo com a manutenção de veículos, gerar oportunidades de negócios na região e uma economia de R$ 4 milhões ao ano – que é o valor investido atualmente na manutenção da rodovia. Serão beneficiados 66 mil habitantes. Os municípios atendidos são Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia.

A pista será duplicada, acostamento, serviços como socorros médico e mecânico, inspeção de tráfego, combate à incêndio e retirada de animais da pista, entre outros. Já a cobrança de pedágio irá acontecer apenas após um ano. A estimativa é de 3 mil veículos circulando pela rodovia por dia. Ao todo, a MS-206 receberá três praças de cobrança, com tarifa básica de R$ 8,72.

A concessionária formada pelas empresas: Engenharia e Comércio Ltda (empresa líder), TCL Tecnologia e Construções, Torc Terraplanagem Obras Rodoviárias e Construções Ltda, Senpar Ltda e GLP O. Participações AS, fez a doação de um veículo Amarok à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) para ser usado nas ações de fiscalização.

Participaram também da assinatura: o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o diretor-administrativo financeiro do grupo Way, Giovanni Mott

