Policiais rodoviários federais são alvos de operações contra contrabando de cigarros

Mais de 100 agentes federais saíram às ruas, na manhã desta quinta-feira (5), em duas operações simultâneas deflagradas pela Polícia Federal (PF), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), contra o tráfico de cigarros no mato grosso do sul e Paraná, entre os alvos estavam policiais rodoviários federais.

De acordo com a PF, os agentes rodoviários ajudavam organizações criminosas a adentraram no Brasil com cigarros contrabandeados. Em alguns casos, eles também dificultavam o trabalho de outros policiais no intuito de ajudar os contrabandistas.

A polícia explica que as investigações revelaram a movimentação, realizada pelas organizações criminosas, de centenas de carretas de cigarros introduzidos ilicitamente no país para diversos estados. Existiam diversas funções dentro destas organizações, como gerentes, comandando as redes de transportadores, batedores, olheiros que faziam contato com “garantidores”, os agentes públicos federais.

Durante as duas operações nomeadas de “Managers” e “Cem por Cento” foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão, com a participação de aproximadamente 80 policiais federais e 30 policiais rodoviários federais. Prisões ocorreram nas cidades de Campo Grande, Juti, Naviraí, Eldorado e Japorã. Foram apreendidos diversos objetos de luxo, como jóias e relógios supostamente de ouro e uma BMW.

A operação “Cem por Cento” recebeu este nome em alusão às funções dos integrantes das organizações criminosas e à forma como estes se comunicavam quando agentes públicos cooptados pelo esquema estavam nos postos de fiscalização, sendo totalmente segura a passagem. Já a operação “Managers” é porque esta é a palavra “gerentes”, em inglês.

