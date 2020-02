"Polícia aqui nóis mata", diz meliante antes de tentar fugir da PM

Antônio Custodio do Nascimento Neto, 36 anos, foi preso após importunar uma mulher, que teve a identidade preservada, e que sofreu ameaças ao ser abordada por um grupo de meliantes, da qual o autor fazia parte, na quarta-feira (26), enquanto chegava em sua residência em Sidrolândia.

A mulher ao tentar estacionar o veículo em frente a sua casa, foi surpreendida por um indivíduo em uma bicicleta acompanhado de outros amigos, que se aproximou e passou a importuná-la, com expressões agressivas.

A mulher rapidamente entrou em sua residência e ouviu os indivíduos avisar à Antônio que ela era mulher de policial. Ele então retornou até a frente da residência e disse “foda-se que é mulher de polícia”, completando com a frase; “polícia aqui nois mata”, e continuou as ameaças.

A vítima então ligou para seu esposo que estava de plantão e avisou sobre o ocorrido. A Equipe da PM saiu em diligência na tentativa de localizar autor, e após alguns contatos foram informados, quem seria o autor e o sentido que ele havia tomado.

O suspeito foi localizado e ao avistar a viatura da PM tentou apreender em fuga com a bicicleta e caiu sendo abordado pelos policiais e algemado.

Antônio é conhecido no meio policial por diversas abordagens e ocorrências policiais, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi entregue com escoriações, causado pela queda da bicicleta durante a fuga e relatou não se recordar do que aconteceu, lembra-se apenas que saiu para comprar comida e quando acordou estava na delegacia.

