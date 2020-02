Homem furta Carrefour e é abordado pela PM na saída do mercado

Saiba Mais Geral PMA autuou 12 pessoas e prendeu duas durante o carnaval

A Polícia Militar abordou em flagrante, Claudemir Ferreira de Oliveira, 26 anos, na noite de quarta-feira (26), após o jovem furtar o hipermercado Carrefour na avenida Afonso Pena.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada por testemunhas que viram, Claudemir entrar no mercado com uma mochila preta e se direcionar até o setor de bebidas e colocar um licor dentro da bolsa.

Logo depois, o autor também escondeu na mochila um desodorante feminino e estava saindo do estabelecimento sem fazer o pagamento no caixa.

Porém com a presença dos policiais, o autor foi abordado logo na saída do mercado e foi obrigado a esvaziar a mochila com os produtos furtados.

O caso foi registrado na Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como furto.

