Reinaldo suspende aulas a partir da prÃ³xima segunda

O governador Reinaldo Azambuja decidiu nesta terça-feira (17), suspender as aulas presenciais nas unidades escolares e nos centros da Rede de Ensino de Mato Grosso do Sul a partir da próxima segunda-feira (23).

De acordo com o decreto publicado há pouco em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), a medida valerá até o dia 6 de abril. Para a decisão, o governador considerou a necessidade de ampliação das medidas de prevenção do contágio do novo cononavírus e as recomendações do Centro de Operação de Emergência.

Sobre o assunto, a secretário de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, deverá falar em coletiva nesta tarde, na governadoria.

