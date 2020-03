Coronavírus: Suspensão de aulas é negada por autoridades estaduais

A suspensão das aulas nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, não deve acontecer nesse primeiro momento, embora já exista quem defenda a medida, levando em consideração a chegada do coronavírus no Brasil.

Em conversa com amigos, o Secretário de Saúde, Geraldo Resende, em um primeiro momento, disse que essa medida não deve ser tomada.

Apesar disso, novos protocolos devem vir ainda essa semana. Entre eles, a recomendação para se evitar aglomerações, como exposições, congressos e competições esportivas, já estão na mesa.

Como existe carência de leitos na rede pública, vagas no Hospital El Kadri e no Hospital do Penfigo, devem ser contratadas, para atender os casos mais graves.

Vírus no Brasil

O Brasil vivencia o inicio de uma possível expansão do cornavírus, o Ministério da Saúde divulgou na manhã desta quinta-feira (12), a existência de 60 casos confirmados no país, ou seja, oito casos a mais que os divulgados na quarta-feira (52), onde eram apenas 52.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acredita que o Brasil viverá semanas "duras" devido à transmissão comunitária do coronavírus, quando o vírus é transmitido por moradores do próprio país.

“Vamos passar por isso. Vai ser duro. Vão ser mais ou menos umas 20 semanas duras”, disse Mandetta em uma entrevista ao jornal “O Estadão”.

Pandemia Global

Na quarta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia de coronavírus. O termo é utilizado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 115 países com casos declarados da infecção.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu para os países redobrarem o comprometimento conta a doença.

