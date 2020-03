Secretário que viajou com Bolsonaro e Nelsinho Trad está com coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações do Estado de S. Paulo

O secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, testou positivo para coronavírus nesta quinta-feira (12). A informação foi confirmada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados desde a quarta-feira (11).

Também viajaram os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Jorginho Mello (PL-SC); os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC), o assessor especial Filipe Martins, o presidente da Embratur, Gilson Machado, o secretário especial de Pesca, Jorge Seif Jr, entre outros.

Além dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

O resultado do primeiro teste é positivo e, até o momento, aguardam a contraprova. Wajngarten apresentou sintomas de gripe e foi testado para o coronavírus em São Paulo.

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria do senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD-MS), mas até a publicação desta matéria, nenhum contato foi retornado.

