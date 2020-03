Bolsonaro pode ter pego coronavírus do chefe da Secom

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Horas depois de viajar no mesmo avião que o presidente Jair Bolsonaro no retorno de Miami, nos Estados Unidos, para Brasília, o secretário de Comunicação da Presidência (Secom), Fabio Wajngarten, foi a um hospital de São Paulo e realizou um teste de coronavírus nessa quarta-feira (11) após voltar com suspeitas da doença.

A informação foi dada pela jornalista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, que afirmou que o resultado dos testes serão divulgados na quinta-feira (12).

Wajngarten acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em uma viagem de negócios aos EUA, que incluiu encontros com o presidente americano Donald Trump e um evento com empresários em Miami, na Flórida.

Os casos do novo coronavírus no Brasil chegaram a 52 na tarde desta quarta, mesmo dia que a Organização Mundial de Saúde declarou estado pandêmico da doença.

Nos Estados Unidos, os casos confirmados são cerca de 1135, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, e já morreram 30 pessoas.

