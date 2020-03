Contaminação pelo Coronavírus deve explodir nas próximas semanas

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertou sobre a situação alarmante de contaminação pelo coronavirus nas próximas semanas, após reunião com os presidentes do Senado e Câmara. Mandetta ressalta que o vírus tomará progressão geométrica e o país deve se preparar.

A situação preocupa ainda mais depois que um áudio aparentemente enviado pelo professor titular de cirurgia torácica da USP/HC/Incor, Fábio Jatene, em um grupo de whatsapp, revela que os casos de coronavírus irão “explodir” a partir desta quinta-feira (12) em todo o Brasil.

O áudio vazado revela que Fábio estava em uma reunião com várias pessoas relacionadas a área da saúde, entre elas o médico infectologista e ex-secretário de saúde de São Paulo, David Uip, o médico Ésper Cavalheiro entre outros.

No áudio, é revelado que o vírus irá se espalhar rápidamente pelo Brasil a partir desta semana, isso por causa da chamada transmissão comunitária, onde pessoas contaminam outras pessoas dentro do próprio país. Fábio diz que até então a maioria dos pacientes foram contaminados durantes viagens fora do Brasil.

Fábio ainda revela, que segundo uma informação passada pelo ex-secretário de saúde de São Paulo, a capital paulista projeta cerca de 45 mil casos confirmados da doença em apenas quatro meses, e diz que em um cenário como este seriam necessários de 10 a 11 mil leitos de UTI para tratar os doentes, número indisponível na cidade.

A mensagem revela que apesar do surto esperado, o pico de transmissão irá durar pouco tempo e segundo Ésper, em 2021, o Cornavírus já será tratado como um vírus normal, isso porque muitas pessoas já terão resistência e os médicos já terão melhores formas de tratar e prevenir a doença.

Fábio explica que a grande preocupação dos médicos e autoridades é não saberem comoo vírus irá se comportar em ambientes quentes, isso porque a maioria dos países afetados são do hemisfério norte e somente agora os países do hemisfério sul estão registrando os primeiros casos.

Deixe seu Comentário

Leia Também