Menu
Menu Busca terÃ§a, 24 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
Brasil

Em reestruturaÃ§Ã£o, Correios anunciam escala 12x36 em alguns setores

Trabalhadores se mobilizam contra a medida

24 marÃ§o 2026 - 18h11Vinicius Costa, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
Correios mudaram escala de serviçoCorreios mudaram escala de serviÃ§o   (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil)

Os Correios informaram nesta terça-feira (24) que irão adotar, de forma gradual, a escala de trabalho 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, a escala 12x36, em atividades específicas da empresa. 

Segundo informe da empresa, a implementação não será automática e a adoção da jornada ocorrerá conforme as necessidades do serviço. A medida integra o Plano de Reestruturação da estatal.

A iniciativa, segundo a estatal, “está alinhada ao processo de modernização dos fluxos operacionais e ao aumento da eficiência na prestação dos serviços”, permitindo maior adequação das equipes e dos turnos ao ritmo real da operação e do negócio.

Comunicado da empresa diz que a escala 12X36 será aplicada especialmente nas áreas que demandam funcionamento contínuo e maior agilidade na entrega, em razão do crescimento do comércio eletrônico.

“A jornada flexível se consolida como um diferencial competitivo relevante, ao ampliar a capacidade operacional dos Correios e fortalecer o posicionamento da empresa frente à concorrência no segmento de encomendas”, disse os Correios.

Os Correios disseram ainda que a implementação da medida respeitará integralmente a legislação trabalhista e os direitos dos empregados.

Trabalhadores são contra - A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telegrafos e Similares (Fentect) criticou a adoção da medida. Segundo a federação, a jornada precariza ainda mais as condições de trabalho.

São medidas que adoecem, sobrecarregam e desrespeitam quem sustenta a empresa todos os dias, diz a federação. 

"Não aceitaremos acordos individuais que fragilizam a organização coletiva, A orientação é para não assinar e manter a unidade da categoria”, disse a federação em uma rede social.

Os trabalhadores anunciam que estão se organizando para evitar a implementação da nova escala. “Se insistirem em retirar direitos, a resposta será organização, mobilização e luta em todo o país. Estamos construindo uma grande reação nacional para barrar esses retrocessos. Não há negociação com retirada de direitos”, segue a publicação. 

Plano de restruturação - Os Correios passam por um plano de restruturação que, entre outros, pontos, tem por objetivo promover a estabilização da empresa.

Diagnóstico identificou déficit superior a R$ 4 bilhões anuais, patrimônio líquido negativo de R$ 10,4 bilhões e prejuízo acumulado de R$ 6,057 bilhões até setembro de 2025, além da queda acentuada nos indicadores de qualidade e liquidez.

Em dezembro, os Correios anunciaram a captação de R$ 12 bilhões em crédito para custear as ações do plano de reestruturação voltado à estabilização emergencial da empresa.

Como parte deste mesmo plano de reestruturação financeira, os Correios também anunciaram o fechamento de mil agências e um Plano de Desligamento Voluntário com a expectativa de adesão de até 15 mil empregados.

Entre as medidas adotadas também estão a venda de ativos, como imóveis classificados como ociosos.

Em fevereiro, os Correios fizeram o primeiro leilão de imóveis próprios. A oferta inicial abrange 21 imóveis para venda imediata, localizados em 11 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. 

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Intuito também é evitar greve dos caminhoneiros
Brasil
Governo quer flexibilizar descanso de caminhoneiros na volta para casa
Medicamentos poderão ser vendidos em supermercados
Brasil
FarmÃ¡cias dentro de supermercados sÃ£o liberadas no Brasil
Foto: Reprodução
Brasil
AuxÃ­lio-doenÃ§a poderÃ¡ ser liberado sem perÃ­cia presencial
Ministro André Mendonça
Brasil
MendonÃ§a determina prorrogaÃ§Ã£o da CMPI do INSS no Congresso
Imagem de agentes da Polícia Federal
PolÃ­cia
InvestigaÃ§Ã£o da PolÃ­cia Federal mira esquema eleitoral com indÃ­cios de 'rachadinha' no RJ
Foto: Fábio Rogério
Brasil
Lei autoriza farmÃ¡cias dentro de supermercados em todo o paÃ­s
Governador integra abertura do evento - Foto: JD1
PolÃ­tica
Governador destaca impacto econÃ´mico e cientÃ­fico da COP15 em Mato Grosso do Sul
Duas crianças são encontradas mortas dentro de carro em SP
Brasil
Duas crianÃ§as sÃ£o encontradas mortas dentro de carro em SP
Romeu Zema (Novo) e Mateus Simões (PSD) durante solenidade de transferência do cargo
Brasil
Zema deixa governo de Minas para disputar a PresidÃªncia
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande