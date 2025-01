Empresário vai fazer tatuagem e morre após anestesia geral em SC

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a morte do empresário e influenciador Ricardo Godoi, de 46 anos, ocorrida na segunda-feira (20) durante sua sedação e intubação. Ele recebeu anestesia geral para poder fazer uma tatuagem. O procedimento foi feito em um hospital de Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina, com acompanhamento de anestesista.

Segundo o Conselho Regional de Medicina (CRM), não há proibição para que anestesistas apliquem o medicamento, em uma unidade de saúde, em pacientes que façam tatuagens, mas instrui: "É necessária a obtenção de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinado pelo paciente ou responsável legal, contendo os principais riscos da anestesia, bem como a identificação do médico responsável pelas sua realização".

O responsável pelo estúdio de tatuagem informou ao g1 que a vítima assinou um termo de consentimento e morreu antes do início do desenho de tatuagem. Segundo ele exames prévios solicitados ao empresário, indicaram bons resultados.

O proprietário do estúdio e o advogado dele não quiseram divulgar os nomes à reportagem, mas repassaram uma nota sobre o episódio. "O que ocorreu é que no começo da sedação e intubação ele teve uma parada cardiorrespiratória, que ocorreu antes mesmo de começarem a tatuarem ele, que foi verificado rapidamente e chamado um cardiologista para tentar reanimar ele, infelizmente sem sucesso", disse a nota.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas serão ouvidas para apurar o fato e a causa da morte. O anestesista e o hospital onde o caso aconteceu, não se pronunciaram.

Conhecido pela venda e compra de veículos de luxo na região no Litoral Norte, Godoi deixa esposa e filhos. Ele será sepultado às 17h (local), na Capela do Vaticano em Itajaí.

"Era um ótimo pai, marido exemplar, transbordava energia onde chegava, muito amado pelas crianças", contou o amigo.

