Energisa enfrenta CPI's em três Estados brasileiros

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), presidida pelo deputado estadual, Alex Redano (Republicanos), para apurar irregularidades na cobrança de energia pela Energisa, pode se espalhar em outras partes do país. Segundo o parlamentar, deputados do Acre e do Mato Grosso também apuram as irregularidades em seus respectivos Estados. Em Mato Grosso do Sul alguns parlamentares se mobilizam para levantarem um suposto aumento abusivo de energia.

De acordo com Rondano ao JD1 Notícias, as reclamações dos consumidores em seu Estado são recorrentes. Ainda segundo o presidente da CPI, existem casos em que as contas de energia dobraram os valores e em alguns até triplicam. “Todas as denúncias estão sendo juntadas ao processo, e dentro do prazo regimental que é de 90 dias podendo ser prorrogado, apresentaremos a sociedade uma resposta clara”, disse.

“Estivemos no ACRE para a primeira reunião com a CPI instalada naquele estado e em breve iremos ao Mato Grosso para ouvirmos o ‘nosso vizinho’, como estão fazendo e o que poderemos trocar de experiência”, acrescentou.

Alex explicou que as denuncias, além da reclamação da população, estão sendo embasadas nas respostas que um técnico do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) declarou na última sessão da CPI da Energisa, de que os relógios podem marcar até 40% a mais.

Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado Coronel David (PSL), após reclamações de consumidores sobre irregularidades e aumento das tarifas, encaminhou um requerimento pedindo informações ao Procon-MS, ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Laerte Gomes , e a Agência Estadual de Metrologia.

Concessionária

O Grupo Energisa completou 114 anos em fevereiro deste ano, ele é o quinto maior do seguimento atendendo a aproximadamente 7,7 milhões de consumidores. A Companhia está presente, atualmente, em Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia, com uma área de concessão que atinge 2.034 mil Km2, equivalentes a 24% do território nacional (Fonte: IBGE, julho de 2016).

