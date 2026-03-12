Menu
Brasil

Erika Hilton processa Ratinho por transfobia e pede indenização de R$ 10 milhões

Para além da denúncia por racismo, Erika disse nas redes sociais que vai fazer ainda outras denúncias contra Ratinho e familiare

12 março 2026 - 18h11Brenda Assis

A deputada federal Erika Hilton protocolou um pedido de investigação no Ministério Público Federal contra Ratinho e o SBT. O apresentador usou o programa dele ao vivo na última quarta-feira, dia 11, para criticar a escolha de Erika como presidente da Comissão da Mulher. Mas fez isso usando falas consideradas transfóbicas.

"Sim, estou processando o apresentador Ratinho. Sei que, pela audiência irrisória de seu programa, que até onde sei não agrada nem suas chefes no SBT, lhe resta apelar à violência. Porque o que o apresentador cometeu foi uma violência, um ataque, e não foi só contra mim. Ratinho interrompeu seu programa pra dizer que mulheres trans não são mulheres, que mulheres que não menstruam não são mulheres, que mulheres que não têm útero não são mulheres e que mulheres que não têm filhos não são mulheres", disse Erika Hilton, no Instagram.

Para além da denúncia por racismo, Erika disse nas redes sociais que vai fazer ainda outras denúncias contra Ratinho e familiares.

O que dizem Ratinho e o SBT

Em nota, o SBT disse repudiar "qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores".

Procurado, Ratinho disse, por meio da assessoria de imprensa, "que não se manifesta quando o assunto é de ordem jurídica". Nas redes sociais, o apresentador publicou na manhã desta quinta-feira, dia 12, apenas uma foto ao lado da esposa, Solange:

"Dia de #tbt com a mãe dos meus filhos. Te amo, meu amor", escreveu.

