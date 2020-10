“Esse preto não vai entrar no meu condomínio”, hamburgueria expõe caso de racismo

Um caso de racismo durante a entrega de uma hamburgueria de Goiânia (GO) nesta última segunda-feira (26) tem ganhado repercussão após as mensagens serem divulgadas nas redes sociais.

A conversa aconteceu no chat de um aplicativo de comida entre a cliente e a gerente do estabelecimento, que é também irmã do proprietário. A jovem se choca quando a mulher manda a primeira mensagem: “Esse preto não vai entrar no meu condomínio”.

Não entendendo, ou demonstrando indignação, ela responde “Oi?????”. A cliente então digita “mandar outro entregador que seja branco”. A gerente responde “Não”. Em seguida, a mulher volta ao racismo dizendo “eu não vou permitir esse macaco”.

Compreendendo a situação e o desenrolar da conversa, a jovem imediatamente finaliza que o estabelecimento não tolera racismo. Após o ocorrido, a hamburgueria publicou as mensagens em seu perfil do Twitter.

“Não toleramos nenhum tipo de preconceito. Iremos a polícia e esperamos que medidas cabíveis sejam tomadas”, diz a postagem.

A gerente ainda relatou que ficou assustada com a situação. “No começo, durante uns 15 segundos, pensei que era mentira ou algum tipo de teste com o restaurante”, afirma.

De acordo com as redes sociais do estabelecimento, o motoentregador já foi à delegacia denunciar o racismo que sofreu pela cliente.

como vocês sabem, eu gerencio a hamburgueria do meu irmão. ontem, no final da noite, tivemos um pedido no aldeia do vale e quando o entregador estava chegando lá, pedi para que ela liberasse a portaria para que ele pudesse entrar. tive essas palavras como resposta. + pic.twitter.com/UNwyk5l8xD — carol (@carolxctavia) October 27, 2020

